Mit so einem Krankenfahrstuhl war der Senior unterwegs.

Leinfelden-Echterdingen (pol) Am Freitagmorgen ist es in Echterdingen zu einem Unfall zwischen einem elektrischen Krankenfahrstuhl und einem PKW gekommen. Der Senior fuhr mit seinem Krankenfahrstuhl um 11.35 Uhr unvermittelt von einem Tankstellgelände auf die Tübinger Straße ein. Im selben Moment näherte sich der Fahrer eines Mercedes-Benz aus Richtung Mäulesmühle. Obwohl der PKW-Lenker noch abbremste und ein Ausweichmanöver einleitete, kam es zur Berührung mit dem Krankenfahrstuhl.

Der Senior stürzte dabei auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu.

Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, die er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro.