Beuren (pol)Mit einem riskanten Überholmanöver einen Unfall provoziert und dann abgehauen ist der Fahrer eines roten Kleinbusses am Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr in Beuren. Wie die Polizei mitteilt, war der Bus auf der Weiler Steige in Richtung Erkenbrechtsweiler unterwegs, als er an einer unübersichtlichen Stelle zwei Lkws überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete ein entgegenkommender, 29-jähriger BMW-Fahrer eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus. Ein nachfolgender 48-jähriger Citroen-Fahrer konnte konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den BMW. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Der Fahrer des Kleinbusses flüchtete.

Das Polizeirevier Nürtingen bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 07022/92240.