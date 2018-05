Anzeige

Esslingen (pol)Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten sowie einem Schaden in Höhe von knapp 50.000 Euro hat sich am Mittwochnachmittag in Esslingen ereignet. Gegen 15 Uhr befuhr ein 66-jähriger Audi-Fahrer nach Polizeiangaben die Sulzgrieser Straße von der Stadtmitte herkommend. Als er mit seinem Wagen auf Höhe einer Baustelle war, hörte der Fahrer von dort einen lauten Knall. Der Mann erschrak und zog nach links. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Toyota einer 20-Jährigen. Der Aufprall war so heftig, dass sich das Auto der Frau drehte und nach hinten geschoben wurde. Dabei prallte der Toyota gegen eine Garage und blieb quer auf dem Gehweg stehen. Die Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.