Wendlingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend in Wendlingen ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war eine 45-Jährige gegen 19 Uhr mit ihrem Wagen von Köngen in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als sie an der Einmündung nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 18-Jährigen, der auf seinem Motorrad heranfuhr. Der Biker hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, schnell genug zu reagieren, wodurch es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam und der Motorradfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Während die Autofahrerin unverletzt blieb, wurde der Heranwachsende so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro beziffert.