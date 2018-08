Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Ein heftiger Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten hat sich am Montagnachmittag am Flughafen Stuttgart ereignet. Eine 63-Jährige war mit ihrem Wagen kurz nach 17 Uhr auf der Flughafenstraße in Richtung Bernhausen unterwegs. An der Ausfahrt von der A 8 übersah sie an der dortigen Kreuzung die rote Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 56-Jährigen, der die Autobahn verlassen hatte und geradeaus in Richtung Busbahnhof fahren wollte.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich zwei Mitfahrer im Alter von neun und 40 Jahren im Wagen der Unfallverursacherin leichte Verletzungen zuzogen. Sie mussten im Airport Medical Center ambulant behandelt werden. Der Mercedes-Fahrer klagte ebenfalls über Schmerzen, wollte sich falls erforderlich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.