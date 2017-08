Filderstadt (pol) - Eine kurze Unachtsamkeit hat laut Polizei am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in der Karlstraße in Bernhausen geführt. Eine 32-jährige Skoda-Lenkerin bemerkte kurz vor neun Uhr zu spät, dass der vorausfahrende Verkehr abbremsen musste. Ihr Wagen kollidierte mit dem Renault eines 26-Jährigen, der noch gegen den VW einer 44-Jährigen prallte. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 12.000 Euro.

