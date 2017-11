Anzeige

Esslingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von etwa 19.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen am Dienstagmorgen in Oberesslingen entstanden. Eine 42-Jährige war mit ihrem Mercedes Viano gegen 8.45 Uhr auf der Schorndorfer Straße in Richtung Ulmer Straße unterwegs.

Kurz nach der Kreuzung mit der Hindenburgstraße ordnete sie sich auf dem rechten Fahrstreifen ein und musste aufgrund eines Rückstaus anhalten. Eine ihr folgende 46-jährige Fahrerin eines Opel Astra wollte links an den stehenden Fahrzeugen vorbeifahren und wechselte den Fahrstreifen. Hierbei übersah sie den von hinten kommenden Mercedes eines 83-Jährigen, der bereits zum Überholen angesetzt hatte.

Der Mercedes prallte gegen den Opel, der noch auf den Viano geschoben wurde. Der Astra war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Behinderungen.