Anzeige

Plochingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten am Donnerstagmorgen entstanden. Ein 77-Jähriger befuhr nach Angaben der Polizei gegen 8.45 Uhr mit seinem VW Golf die Neckarstraße in Richtung Stadtmitte. Um in die Tiefgarage eines Discounters abzubiegen, musste er seine Geschwindigkeit verringern. Ein nachfolgender 43-jähriger Opel-Lenker bemerkte dies rechtzeitig und bremste bis zum Stillstand ab. Ein hinter ihm fahrender 34-jähriger Nissan-Fahrer passte kurz nicht auf und schob den Opel auf den Golf. Der 43-Jährige klagte anschließend über Schmerzen und wollte sich selbstständig ins Krankenhaus begeben.