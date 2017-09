Filderstadt (pol) - Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall beim Flughafentunnel gekommen. Eine 57-Jährige war mit ihrem VW Touran um 16.45 Uhr auf der B 312 von Plieningen kommend in Richtung Flughafen unterwegs. Beim Linksabbiegen zum Tunnel in Richtung Bernhausen übersah die Fahrerin, dass an der Einmündung die Ampel ausgefallen war. Ohne auf den Gegenverkehr zu achten, fuhr sie weiter und kollidierte mit dem Ford Transit eines 54-Jährigen. Der Mann versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver und eine Vollbremsung eine Kollision zu vermeiden. Sein Fahrzeug wurde jedoch von dem Pkw der Frau vorne links erwischt und nach rechts abgewiesen. Sein Transit prallte hierbei gegen den Skoda eines 34-Jährigen. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und von verschiedenen Abschleppwagen geborgen. Der Schaden beträgt etwa 22 000 Euro.

Anzeige