Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochmittag in Unteraichen ereignet. Ein 85-Jähriger war mit seinem Opel Astra kurz nach 13 Uhr auf der Rohrer Straße in ortsauswärts unterwegs. Da mehrere Fußgänger einen Zebrastreifen überquerten, mussten die Fahrzeuge vor ihm anhalten. Der Senior wollte daraufhin sein Fahrzeug abbremsen, rutschte aber aus der Sandale und trat anstatt auf die Bremse auf das Gaspedal. Die Kollision war so heftig, dass sein Wagen den Mercedes einer 73-Jährigen auf den davor stehenden Mercedes einer 49-Jährigen schob.

In dem Pkw der 73-Jährigen zogen sich zwei Mitfahrer leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.