Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein heftiger Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei Verletzten hat sich am Montag kurz nach 15 Uhr bei Echterdingen ereignet, teilte die Polizei mit. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Audi A 4 die L 1192 von Bernhausen kommend an Echterdingen vorbei entlang in Richtung Plieningen. An der Einmündung mit der Zufahrt zur Flughafenstraße fuhr er laut Polizei bei Rot über die Ampel. Es kam zur Kollision mit dem von rechts vom Flughafen kommenden VW Touran eines 50-Jährigen. Dieser war bei Grün nach links auf die Landesstraße abgebogen. Durch die Kollision wurde der Pkw des Unfallverursachers nach links geschleudert und stieß frontal mit dem auf der gegenüberliegenden Linksabbiegespur stehenden VW Golf eines 49-Jährigen zusammen. Die 49 und 50 Jahre alten Fahrer verletzten sich bei dem Unfall und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf circa 25000 Euro.

