Kirchheim-Teck (pol) Das Polizeirevier Kirchheim-Teck, Tel. 07021/501-0, sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag gegen 15.15 Uhr in Bahnhofsnähe ereignet hat. Ersten Ermittlungen zufolge bog der 57-jährige Linienbuslenker, von der Ziegelstraße kommend, in die Schöllkopfstraße ein. Es kam zum Streifvorgang zwischen dem Bus und einem Pkw VW Up, der von einem 73-Jährigen gerade eingeparkt wurde.

Zu den Fahrbewegungen liegen unterschiedliche Angaben vor. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 9.000 Euro geschätzt, verletzte Personen waren nicht zu verzeichnen.