Anzeige

Ostfildern (pol) Zum Streifvorgang zwischen einem VW Beetle und einem Omnibus ist es am Dienstagnachmittag um 15.35 Uhr in Ostfildern gekommen. Der 41-jährige Lenker eines Linienbusses fuhr an einer Bushaltestelle auf der Breslauer Straße an, während zeitgleich eine 18-jährige VW-Fahrerin von der Links- auf die Geradeausspur wechselte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro, Personen wurden nicht verletzt.