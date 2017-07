Neuhausen (pol) - Eine leicht verletzte Person und Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro sind laut Polizei die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 22.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Esslingen-Ausfahrt Neuhausen auf den Fildern und Esslingen ereignete. Während ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung München unterwegs war, erschrak er wohl, als ein LKW ihn überholte und vor ihm wieder einscherte. In der Folge zog der Mann seinen Wagen nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Schließlich überfuhr der PKW eine abgesenkte Leitplanke und schleuderte auf den Grünstreifen hinter der Schutzplanke. Dort beschädigte der Mercedes zwei solarbetriebene Stauwarntafeln und prallte schließlich auch noch gegen die Leitplanke. Der 49-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes, der nicht mehr fahrbereit war, musste von einem Kran geborgen werden

