Plochingen (pol) - Einen weißen BMW SUV sucht das Polizeirevier Esslingen nach einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, der sich am Donnerstagabend auf der B 10 im Bereich der Anschlussstelle Reichenbach/Hochdorf ereignet hat.

Eine 20-jährige Fahranfängerin war dort, wie die Polizei berichtet, gegen 22.15 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse entschloss sie sich zu einem Fahrerwechsel mit ihrer Beifahrerin. Unglücklicherweise wählte sie zum Anhalten den Verzögerungsstreifen an der Ausfahrt nach Reichenbach/Hochdorf. Für den nachfolgenden Fahrer des gesuchten weißen BMW kam dieses verkehrswidrige Fahrmanöver so plötzlich, dass es ihm nur durch eine Vollbremsung gelang, ein Auffahren auf den Golf zu vermeiden. Auch eine hinter dem BMW fahrende 44-jährige Dacia-Fahrerin konnte nur durch eine Notbremsung gerade noch vermeiden, auf den BMW aufzufahren. Der 27-jährige Fahrer eines Mini, der hinter dem Dacia fuhr, hatte keinerlei Möglichkeiten mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass er ins Heck des Dacia krachte.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings fuhr die Unfallverursacherin anschließend einfach weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Sie konnte kurz darauf ermittelt werden. Auch der Fahrer des weißen BMW SUV verließ vor dem Eintreffen der Polizei die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem BMW bitte an das Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330.