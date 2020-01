Nürtingen (pol) Ein 48-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend gegen 19.55 Uhr einen Unfall in Nürtingen verursacht, indem er die Vorfahrt missachtet hat, wie die Polizei berichtet.

Dabei kollidierte der Wagen des Unfallverursachers mit einem anderen, der von einer 49-Jährigen gefahren wurde und auf der Vendelaustraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt der Unfallverursacher so schwere Verletzungen, dass er zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Die Unfallgegnerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Zudem stellte sich heraus, dass der 48-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war. Es wurden eine Blutentnahme durchgeführt und führerscheinrechtliche Maßnahmen getroffen. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 10 000 Euro. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt.