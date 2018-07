Anzeige

Leinfelden-EchterdingenEinen Schaden von circa 15 000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Degerloch. Ein 26-Jähriger fuhr in einem Audi in Fahrtrichtung München. Im Baustellenbereich befand er sich auf dem übergeleiteten linken Fahrstreifen. Kurz vor der Zusammenführung mit dem Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn wollte er noch auf die Ausfahrt Flughafen/Messe gelangen und fuhr in und durch den abgebakten Bereich. Vermutlich übersah er den Sattelzug eines 31-Jährigen, der auf der Durchgangsfahrbahn unterwegs war, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.