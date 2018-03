Rund die Hälfte der Güter am Plochinger Hafen wird per Schiff transportiert.

(pol) Der LKW-Fahrer hatte mit seinem Sattelzug im Bereich der Bahngleise Aushub abgeladen. Dieser wurde von einem Bagger zum Abtransport auf einen Güterwagon geladen. Nach der Beladung des ersten Wagons setzte der Lokführer seinen Zug zur Beladung des nächsten Wagons um eine Wagonlänge nach vorn. Im selben Moment fuhr auch der LKW-Fahrer an und verkeilte sich dabei mit seinem Auflieger mit einem der Wagons. Dabei wurde er mit seinem Sattelzug um eine Wagonlänge mitgezogen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am LKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, der Zugwagon blieb nahezu unbeschädigt.