Nürtingen (pol) Am Freitagnachmittag sind ein Moped und ein Pkw zusammengestoßen. Nun stellt sich die Frage, welcher der beiden Fahrer grün hatte, als sie die Kreuzung an der Oberboihinger-/Hochwiesen- und Rümlinstraße passierten.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeimeldung gegen 17.25 Uhr. An der besagten Kreuzung wollte die 16-jährige Moped-Fahrerin in Richtung des Nürtinger Krankenhauses fahren. Der 66-jährige Fahrer eines Hondas wartete zunächst an der roten Ampel und soll dann, nach eigenen Angaben, bei grüner Ampel in Richtung Zisizhausen weiter. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge schließlich. Die Jugendliche fiel dabei von ihrem Zweirad und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen soll ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden sein. Die Polizei in Esslingen sucht nach Zeugen zu dem Vorfall. Sie mögen sich unter der Telefonnummer 0711/3990420 melden.