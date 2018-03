Anzeige

Plochingen (pol)Ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinwagens fuhr gegen 23.15 Uhr in den Kreisverkehr ein, mit der Absicht, diesen wieder in Richtung Reichenbach zu verlassen. Genau in dem Moment als er dazu ansetzte, fuhr ihm ein nachfolgendes Auto auf sein rechtes Fahrzeugheck auf. Durch den Aufprall kam sein Wagen in der Ulmer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde stark beschädigt.

Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr daraufhin einfach in Richtung Reichenbach davon. Laut dem 19-Jährigen und einer Zeugin soll es sich bei dem Auto um einen dunkelblauen VW Golf mit Esslinger Zulassung gehandelt haben. Am Steuer soll eine Frau gesessen haben. An dem Kleinwagen des jungen Mannes entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro.

Das Polizeirevier Esslingen bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall aber auch zu dem offensichtlich beschädigten dunkelblauen Golf samt Fahrerin machen können, sich unter Telefon 0711/3990330 zu melden.