Filderstadt (pol) Die Polizei berichtet, dass der 46-Jährige Radfahrer sich bereits im Kreisverkehr befand, als ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer von der Echterdinger Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in den Kreisel einfuhr. Dabei übersah er den Radler und stieß mit seinem Wagen gegen dessen Hinterrad. Beim anschließenden Sturz auf die Fahrbahn zog sich der 46-jährige Rennradfahrer Verletzungen noch unklaren Ausmaßes zu. Der Rettungsdienst brachte den Verunglückten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Schaden am Rad dürfte 100 Euro betragen.