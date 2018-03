Anzeige

Holzmaden (pol)Einen heftigen Verkehrsunfall hat es nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag im Kreisverkehr in Holzmaden gegeben. Eine 37-Jährige fuhr kurz nach 14.30 Uhr mit ihrem VW Polo von der Bahnhofstraße kommend in den Kreisel in Richtung Kirchheim ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 3er BMW eines 31-Jährigen, der von der Johannes-Rau-Straße her eingefahren und in Richtung Ohmden unterwegs war. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt.