Nürtingen (pol) - Schwere Verletzungen hat eine Roller-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Eine 45-Jährige war laut Polizei mit ihrer Mercedes A-Klasse um 16.15 Uhr von der Max-Eyth-Straße in den Kreisverkehr mit der Carl-Benz-Straße eingefahren. Hierbei übersah sie die sich bereits im Kreisel befindliche 52-jährige Zweiradfahrerin. Durch die Kollision stürzte sie auf die Fahrbahn und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 2500 Euro geschätzt. Der Roller musste geborgen werden.

Anzeige