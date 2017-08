Esslingen (pol) - Am Dienstagmittag hat vermutlich ein Schwächeanfall zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in Wäldenbronn geführt, teilte die Polizei mit. Eine 44-Jährige war mit einem VW Touran gegen 13 Uhr auf der Kolpingstraße unterwegs und hielt vor dem Kreisverkehr mit der Barbarossastraße zunächst verkehrsbedingt an. Eigenen Angaben nach sowie nach Aussagen von Zeugen fuhr sie dann aufgrund ihres körperlichen Unwohlseins geradeaus über den Kreisel und kollidierte mit dem VW Sharan eines 64-Jährigen. Die Frau musste vom Rettungsdienst versorgt und in einer Klinik ambulant behandelt werden. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Anzeige