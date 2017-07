Nürtingen (pol) - Aus Unachtsamkeit ist es am Donnerstagmorgen im Kreisverkehr der Rümelin-/Plochinger-/Auguste-Eisenlohr-Straße zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Roller gekommen. Der 34 Jahre alte Fahrer des Lkw war nach Angaben der Polizei gegen neun Uhr auf der Rümmelinstraße aus Richtung B 297 kommend in Fahrtrichtung Oberboihinger Straße unterwegs und wollte in dem oben genannten Kreisverkehr geradeaus weiter der Rümmelinstraße folgen. Er hielt zunächst an der Haltelinie an. Beim Einfahren achtete er nicht auf die 17-jährige Bikerin, die aus der Plochinger Straße eingefahren war und sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der anschließenden Berührung kam die Jugendliche zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie lehnte eine sofortige ärztliche Versorgung ab und wollte sich im Bedarfsfall selbstständig in Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

