Denkendorf (pol) - Schwere Verletzungen hat sich der Fahrer eines E-Bikes am Freitagvormittag nach einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem Fahrzeug im Kreisverkehr Mühlhalden-/Rechbergstraße zugezogen. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin befuhr, laut Polizei, kurz vor elf Uhr die Esslinger Straße aus Richtung Nellingen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr, übersah sie den sich bereits im Kreisverkehr befindenden 52-jährigen E-Bike-Fahrer. Dieser war von der Rechbergstraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Der Radler versuchte noch auszuweichen und kam dabei zu Fall. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Zu einem Kontakt mit dem Auto war es nicht gekommen. Am Bike entstand geringer Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

