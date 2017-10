Anzeige

Ostfildern-Nellingen (pol) - Vermutlich mit einem silber lackierten VW hat ein noch unbekannter Fahrzeugfahrer, nach den Angaben der Polizei, in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 15.10 Uhr, einen Unfall in der Hindenburgstraße verursacht. Der Autofahrer dürfte nach Erkenntnissen der Polizei in Richtung Esslinger Straße unterwegs gewesen sein, als er an einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes entlang schrammte und sich anschließend aus dem Staub machte.

Die Schadenshöhe an der A-Klasse liegt nach polizeilichen Schätzungen bei rund 6.000 Euro. Die Polizei Filderstadt hat die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeug aufgenommen und wertet derzeit vielversprechende Spuren aus. Ergänzend dazu werden Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen unter der Telefon-Nummer 0711/70913 entgegengenommen.