Anzeige

Esslingen (pol) Eine 80-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf um 16.15 Uhr die Berkheimer Aufstiegstraße auf der Geradeausspur in Richtung Autobahn. Auf der Kreuzung zwischen Berkheim und Nellingen fiel ihr ein, dass sie nach links in die Ruiter Straße abbiegen wollte. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fiat eines 26-Jährigen, der auf der L 1192 von Neuhausen herkommend in Richtung Adenauerbrücke unterwegs war. Zum Unfallzeitpunkt zeigte die Ampel für die Linksabbieger nach Berkheim rot. Nach der Kollision waren die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen staute sich der Verkehr aus sämtlichen Richtungen vor der Kreuzung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens kümmerte sich um die Unfallverursacherin, die einen leichten Schock erlitten hatte.