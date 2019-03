Esslingen (pol)Ein riskantes Überholmanöver zwischen Aichwald und Oberhof hat am Mittwochmittag zu einem Unfall mit einem Schaden von etwa 45.000 Euro gefühlt. Ein 65-jähriger wollte mit seinem Porsche in einer Kurve einen Abschleppwagen überholen.



Laut Polizei konnte er den Streckenverlauf nicht vollständig sehen und übersah ein entgegenkommendes Auto. Dessen 66-jähriger Fahrer versuchte noch über den Seitenstreifen auszuweichen und verhinderte so einen frontalen Zusammenstoß. Beide streiften allerdings aneinander vorbei. Verletzt wurde niemand. Der Porsche wurde von dem selben Wagen abgeschleppt, den er zuvor überholt hatte.