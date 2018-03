Anzeige

Kohlberg (pol)Am Mittwochmorgen kam es zu einem heftigen Unfall an der Einmündung der Metzinger Straße in die Grafenberger Straße. Eine 37-Jährige war gegen 10.15 Uhr mit ihrem Skoda Octavia auf der Metzinger Straße in Richtung Neuffen unterwegs. An der Einmündung in die Grafenberger Straße bog sie möglicherweise ohne zu blinken nach links ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden Mercedes C-Klasse. Deren 71-jähriger Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren. Im Bereich der Einmündung kam es dann zur Kollision der beiden Autos. Während der Mercedes-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt.