Anzeige

Beuren (pol) Am Mittwochmittag, gegen 15 Uhr, hat ein 46-jähriger Lkw-Fahrer in der Weiler Steige bergauf einen vorausfahrenden Sattelzug überholt. Als eine 37-Jährige ihm in Richtung Beuren entgegen kam, musste sie ihren Mercedes bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Ein 19-jähriger Motorradfahrer, der hinter dem Daimler fuhr, bremste ebenfalls stark ab und stürzte hierbei. Er rutschte gegen den Mercedes, wurde aber nicht verletzt. Am Motorrad und am Auto entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Der Führerschein des Lkw-Fahrers wurde vor Ort beschlagnahmt. Der Fahrer des Sattelzugs hat den Unfall möglicherweise nicht bemerkt und fuhr weiter. Zeugen, welche Hinweise zum Sattelzug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 beim Polizeirevier in Nürtingen zu melden.