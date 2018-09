Anzeige

Stuttgart-Flughafen (pol) Am Samstag gegen 21 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem PKW Mercedes die A8 zwischen Flughafen Messe und der Ausfahrt Esslingen Neuhausen auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung München. Ein 41-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes fuhr von hinten an das Fahrzeug des 25-Jährigen heran, wechselte zunächst nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen, überholte dort und wechselte unmittelbar vor dem PKW des 25-Jährigen wieder nach links. Hierbei kam es zum Unfall und die beiden Fahrzeuge streiften sich. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro.

Zum Unfallhergang gibt es gegensätzliche Angaben der Beteiligten. Aus diesem Grund bittet die Verkehrspolizeidirektion darum, dass sich Zeugen des Unfalles unter der Telefonnummer 0711/68690 melden sollen.