Neuhausen auf den Fildern (pol) - Zu einem Verkehrsunfall, dessen Hergang noch nicht geklärt werden

konnte und bei dem ein Sachschaden in Höhe von 1 500 Euro entstand,

ist es am Samstagabend auf der Landesstraße 1202 gekommen.

Der 59-jährige Fahrer eines VW Caravelle mit Anhänger und der 52

jährige Fahrer eines BMW befuhren hintereinander die L 1202 von

Esslingen in Richtung Neuhausen und wollten beide nach links auf die

A 8 auffahren. Im Bereich der beiden Linksabbiegespuren zur BAB

kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem Kontakt, wobei beide

Fahrzeugführer dem jeweiligen Unfallgegner ein Fehlverhalten

vorwarfen. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizei

in Esslingen nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter Telefon

07 11 / 39 90 420 zu melden.

