Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Offensichtlich zu schnell unterwegs gewesen ist ein 35-Jähriger, der am Sonntagmorgen auf der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht hat, berichtet die Polizei am Montag. Der Mann war gegen 9.30 Uhr bei Starkregen mit seinem Smart in Richtung Stuttgart unterwegs und verlor kurz vor der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen-Mitte die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit den linksseitigen Leitplanken und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife am Smart außerdem technisch nicht zulässige Veränderungen fest, weshalb die Betriebserlaubnis erloschen war. Der Pkw, an dem ein Schaden von zirka 3.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden an den Leitplanken wird mit 1.000 Euro beziffert.