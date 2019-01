Anzeige

Aichwald (pol) Am Freitagnachmittag ist es auf der Krummhardter Straße auf Grund von Schneeglätte zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 52-Jähriger leicht verletzt wurde. Um 14.55 Uhr befuhr eine 18-jährige Volvo-Fahrerin die Panoramastraße von Krummhardt kommend ortsauswärts. An der Einmündung zur Krummhardter Straße wollte sie anhalten, um in der Folge nach rechts in Richtung Aichelberg abzubiegen. Auf der schneeglatten Fahrbahn rutschte sie jedoch auf die Krummhardter Straße. Im selben Moment näherte sich der 52- jähriger VW-Fahrer aus Richtung Aichelberg. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers prallte der 52-Jährige in die rechte Seite des Volvo. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn abgewiesen. Der VW-Fahrer musste ärztlich behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 12.000 Euro.