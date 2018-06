Anzeige

Neckartenzlingen (pol/rk)Durch eine kurze Unachtsamkeit kam es am Montag zu einem Unfall in der Robert-Bosch-Straße in Neckartenzlingen. Nach Polizeiangaben wollte eine 30-Jährige gegen 13.10 Uhr mit ihrem VW vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Straße einfahren und übersah dabei einen Opel. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß bei dem die 30-Jährige leicht verletzt wurde. Der 31-Jährige Fahrer des Opel blieb unverletzt. Sicherheitshalber brachte ein Rettungswagen die Unfallverursacherin zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt.