Anzeige

Neuhausen (pol)Von der Sonne geblendet hat eine Autofahrerin am Sonntagvormittag eine rote Ampel übersehen und einen Verkehrsunfall verursacht. Die 78-Jährige war nach Angaben der Polizei mit ihrem Mercedes kurz vor 9.30 Uhr auf der L 1202 von Esslingen herkommend in Richtung Neuhausen unterwegs. An der Autobahnanschlussstelle übersah sie aufgrund der Sonneneinstrahlung das Rotlicht der Ampel und fuhr weiter. Im Anschluss kam es zur Kollision mit dem Audi A3 eines 61 Jahre alten Mannes, der von der Autobahn aus Richtung München kommend nach links auf die Landesstraße abgebogen war. Ersten Erkenntnissen nach blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt. Der Schaden beträgt zirka 12.000 Euro.