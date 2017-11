Anzeige

Plochingen (pol) - Auf der Esslinger Straße ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 23 Jahre alte Fahrerin eines Renault Twingo wollte nach Polizeiangaben gegen 18 Uhr aus der Zehntgasse in die Esslinger Straße Richtung Reichenbach einfahren.

Auf der zweispurigen Esslinger Straße in Richtung Reichenbach hatte sich der Verkehr auf der Linksabbiegespur von der Schorndorfer Straße zurückgestaut. Ein Autofahrer auf der linken Spur der Stuttgarter Straße ließ eine Lücke, um der Renault-Fahrerin das Einfahren zu ermöglichen. Die 23-Jährige fuhr in die Lücke und gleich weiter auf die rechte Spur, übersah dabei allerdings den BMW einer dort fahrenden 29-Jährigen und stieß mit ihr zusammen. Beim Versuch nach links auszuweichen, streifte der Renault den Mercedes eines 71-Jährigen und krachte zudem ins Heck eines Audi einer 55-Jährigen.

Während der Unfallaufnahme klagte die BMW-Fahrerin über Schmerzen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Am Renault Twingo entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den weiteren am Unfall beteiligten Autos ist noch nicht bekannt, dürfte aber ebenfalls mehrere Tausend Euro betragen.