Filderstadt (pol) - Weil eine 68-jährige Autofahrerin den Fahrstreifen und die für sie geltende Ampel verwechselte, hat sie am Mittwochmittag, gegen 16.00 Uhr, einen Unfall verursacht. Die Daimlerfahrerin war von der B 27 abgefahren und wollte die Schinderbuckelkreuzung in gerader Richtung überqueren. Sie ordnete sich aber auf dem Rechtsabbiegestreifen ein und fuhr los, als die dortige Ampel auf Grünlicht schaltete. Nach der folgenschweren Verwechslung kollidierte sie mit dem Renault einer 50-Jährigen, welche von rechts aus Richtung Bonlanden heran fuhr. Beide

Autofahrerinnen sowie die 16-jährige Beifahrerin im Daimler mussten vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5 000 Euro.

