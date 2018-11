Anzeige

Esslingen (pol) Am Samstagmorgen gegen 3 Uhr ist es zu einem schweren Unfall auf der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke gekommen. Laut Polizei soll es sich um eine "folgenschwere Kettenreaktion" gehandelt haben. Eine Frau wurde schwer und ein Mann leicht verletzt.

Der 19-jährige Fahrer eines Audi A4 soll von der B10 aus kommend in Richtung Esslingen-Mettingen abgebogen sein, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen das Brückengeländer fuhr. Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann zu schnell unterwegs war. Der rasante Aufprall des Wagens soll ein etwa zwei Meter großes Teil des Geländers gelöst haben, welches auf die unterhalb verlaufende B10 gefallen und dort in Fahrtrichtung Plochingen auf dem linken Fahrstreifen liegen geblieben war. Der Unfallwagen selbst blieb im Geländer stecken. Seine Vorderräder hingen bereits frei von der Brücke.

Währenddessen wurde das gelöste Stück des Brückengeländers einigen Autofahrern zum Verhängnis. Zuerst überfuhr es der 18-jährige Fahrer eines Citroen. Dabei wurde die Ölwanne seines Fahrzeugs beschädigt und hinterließ eine etwa 200 Meter lange Ölspur, berichtet die Polizei. Auch der ihm folgende Passat eines 38-Jährigen überfuhr das freiliegende Geländer und wurde beschädigt. Erst der 21-jährige Fahrer eines Hyundai erkannte die Situation früh genug. Er konnte zwar das Geländer umfahren, kam dann jedoch auf der Ölspur des Citroen ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Wagen kam nach einem Aufprall auf ein Gewächshaus zum Stehen. Auch der folgende 21-jährige Autofahrer beschädigte seinen BMW an mittlerweile herumliegenden Trümmerteilen auf der B10.

Zwischenzeitlich hatte sich die 19-jährige Beifahrerin des unfallverursachenden Audis aus dem auf der Brücke hängenden Fahrzeug befreit und auf die B10 begeben. Wie die Polizei berichtet, wollte sie die herumliegenden Gegenstände von der Bundesstraße räumen um weitere Unfälle zu verhindern. Dabei soll sie von einem in Richtung Plochingen fahrenden Auto angefahren oder durch aufgewirbelte Trümmerteile getroffen worden sein. Der genaue Sachverhalt scheint noch nicht vollständig geklärt.

Fest steht, dass sich die junge Frau schwer verletzt hat und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des Pkw, der für ihre Verletzungen verantwortlich sein dürfte, beging Fahrerflucht. Auch der 19-jährige Fahrer des Audi wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er soll keine erforderliche Fahrerlaubnis gehabt haben. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt, bestätigt die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. Die B10 musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung Plochingen bis 5.45 Uhr voll gesperrt werden. Zur Beseitigung der Ölspur wurde eine entsprechende Reinigungsmaschine eingesetzt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.