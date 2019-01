Anzeige

Erkenbrechtsweiler (pol)Ein Verkehrsunfall in Erkenbrechtsweiler hat am Donnerstagabend etwa 5.500 Euro Schaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw nach sich gezogen. Als ein 23-Jähriger, der in einem Wohngebiet unterwegs war, ein entgegenkommendes Fahrzeug sah, bremste er wegen der aufgrund geparkter Pkw verengten Fahrbahn ab und geriet auf der winterglatten Straße ins Rutschen. Er wich nach Aussagen der Polizei zunächst noch nach rechts aus und touchierte einen Schneehaufen, wodurch sich sein Pkw um 180 Grad drehte und schließlich rückwärts mit dem Auto eines 22 Jahre alten Fahrers kollidierte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Beide Pkw wurden abgeschleppt.