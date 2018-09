Anzeige

Wendlingen (red)Am Mittwochnachmittag, kurz nach 13 Uhr kam es bei Wendlingen auf der Einfahrt zur A 8 in Fahrtrichtung München zu einem schweren Verkehrsunfall, weil eine Autofahrerin ins Schleudern gekommen war. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Die 31-Jährige fuhr kurz nach 13 Uhr von Nürtingen kommend von der Bundesstraße auf die Auffahrt der A8 bei Wendlingen. Sie wollte auf die Autobahn in Richtung München fahren. In der Rechtskurve der Auffahrt war sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei vermutlich zu schnell unterwegs. Die Frau verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto kam zu weit nach links und prallte in die Leitplanken. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und prallte in die rechten Schutzplanken. Dort kam es zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite sie aus ihrem Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Auto wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. An den Leitplanken beträgt der Schaden etwa 6.000 Euro.