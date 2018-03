Anzeige

Esslingen (pol) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag gegen 9.45 Uhr an der Vogelsangbrücke einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer über die Vogelsangbrücke von der Pliensauvorstadt kommend in Richtung Abzweigung zur B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart gefahren. Laut eigenen Angaben bog er mit seinem Fahrzeug nach links ab, als die dortige Lichtzeichenanlage angeblich auf Grün wechselte. Während des Abbiegens kam es laut Polizei zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden 68-jährigen Mercedes-Fahrer, der aus Richtung Innenstadt dem 29-Jährigen entgegenkam. Dabei entstand ein erheblicher Schaden in Höhe von etwa. 73 000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-330 Zeugen zum Unfallhergang.