Esslingen (pol) Am Samstagmorgen ist es um 6 Uhr auf der Hans-Martin-Schleyer-Brücke zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 32-Jährige befuhr mit ihrem BMW die Palmenwaldstraße und wollte an der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Weilstraße abbiegen.

Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 56-jährigen Renault-Fahrerin die in Richtung Mettingen unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Es kam während der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbehinderungen.