Esslingen/Deizisau - Gegen 9.50 Uhr ging in der Leitstelle der Polizei eine Meldung zu einem Unfall auf der B10 Richtung Ulm ein. Laut ersten Aussagen der Polizei gibt es zwei Schwerverletzte nachdem ein LKW auf ein Pannenfahrzeug aufgefahren ist. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Es besteht eine Vollsperrung zwischen Plochingen und Esslingen. Der Verkehr staut sich in beiden Richtungen. Mehr in Kürze.

Stand 10.30 Uhr