Plochingen (pol) Auf der B 10 bei Plochingen überschlug sich am Donnerstagmorgen ein Kleintransporter, sagt die Polizei. Ein 27-jähriger Marbacher war mit seinem Auto gegen 8.45 Uhr auf der Bundesstraße von Esslingen in Richtung Göppingen unterwegs. Zwischen der Auffahrt der B 313 und der Abfahrt Reichenbach geriet er zu weit nach links und prallte in die linken Leitplanken. Beim Gegenlenken übersteuerte er sein Fahrzeug, verlor die Kontrolle und schleuderte über beide Fahrstreifen hinweg, bevor sein Wagen in die rechten Leitplanken knallte. Der Transporter rutschte danach quer zur Fahrbahn weiter, bevor er sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Der Fahrer wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn trotzdem vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Der Schaden an dem speziell umgebauten Handwerkerfahrzeug wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Der Schaden an den Leitplanken wird mit zusätzlich etwa 5.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in Richtung Göppingen zeitweise voll gesperrt werden.