Esslingen (pol) Ein Auffahrunfall hat am Montagnachmittag auf der B 10 von Stuttgart in Richtung Esslingen zu einem Stau von knapp zehn Kilometern geführt. Auf seinem Weg in Richtung Göppingen hatte ein 55-jähriger VW Golf-Lenker gegen 15 Uhr erst zu spät bemerkt, dass eine 48 Jahre alte Dacia-Fahrerin vor ihm auf Höhe der Anschlussstelle Esslingen-Weil verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremst hatte. Er fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von zirka 8.000 Euro. Da an einem der Autos Kühlmittel austrat, musste die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn ausrücken. Da für die Dauer der etwa einstündigen Unfallaufnahme nur eine Fahrspur zur Verfügung stand, staute sich der Verkehr zurück bis zum Leuze-Tunnel.