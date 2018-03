Anzeige

Esslingen (pol) Ein 26-jähriger Nissan-Fahrer wollte gegen 8.40 Uhr einen auf der rechten Spur fahrenden Lastwagen überholen. Dieser befand sich an den Anschlussstellen Berkheim und Esslingen-Stadtmitte. Dabei kam es zu einer Streifkollision, die vom Lastwagenfahrer möglicherweise nicht bemerkt wurde. Während der Autofahrer die Bundesstraße an der nächsten Abfahrt verließ und darauf vertraute, dass ihm der Lastwagen folgen würde, setzte der Trucker seine Fahrt aber fort. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf knapp 4000 Euro. Zum Lastwagen kann bislang nur gesagt werden, dass dieser weiß war und einen Anhänger gezogen hatte.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon-Nummer 0711/39900.