Deizisau (pol) - Einen ungewollten Zwischenstopp hat es für eine Familie am Donnerstagnachmittag auf dem Weg in den Urlaub gegeben. Sie war laut Polizei kurz vor 16 Uhr in ihrer Mercedes E-Klasse auf der B 10 in Richtung Göppingen unterwegs. Etwa 400 m vor der Anschlussstelle Plochingen musste der 47-jährige Vater im stockenden Berufsverkehr abbremsen. Der nachfolgende 19-jährige Fahrer eines Ford Focus bemerkte dies zu spät und krachte ins Heck des Mercedes. Der 47-Jährige sowie sein neun Jahre alter Sohn zogen sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt werden mussten. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die linke Fahrspur der Bundesstraße gesperrt werden, so dass es zu einem kilometerlangen Rückstau kam. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Anzeige