Esslingen (pol) Auf der B10 in Höhe der Sirnauer Brücke hatte es einen Unfall zwischen ein BMW Cabrio und einem Skoda gegeben. Nun fahndet das Polizeirevier Esslingen nach dem schwarzen BMW Cabrio.

Ein 39-Jähriger war gegen 17.10 Uhr mit seinem Skoda Oktavia auf der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe der Sirnauer Brücke kam der Verkehr vor ihm ins Stocken, weshalb er bis zum Stillstand abbremsen musste. Der nachfolgende Fahrer des BMW Cabrio reagierte zu spät und krachte ins Heck des Skoda. Obwohl er dabei einen Schaden von etwa 3.000 Euro anrichtete, fuhr der BMW-Fahrer über den Ausfädelungsstreifen und anschließend wieder zurück auf die Bundesstraße, wo er auf dem Standstreifen, am stockendenden Verkehr vorbei, in Richtung Göppingen flüchtete. Der Skoda-Fahrer fuhr dem BMW noch ein Stück hinterher, verlor ihn aber an der Ausfahrt Deizisau aus den Augen.

Das Polizeirevier Esslingen sucht nun nach Zeugen und Hinweisen zu dem BMW. Dabei soll es sich um ein älteres 3er Coupe Cabrio in Langheckversion handeln. Das Fahrzeug müsste vorne rechts, im Bereich des Blinkers beschädigt sein. Der Fahrer wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt, dunklen Haaren und dunklem Teint beschreiben.

Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330